«صحة الوفاق» تبحث تحسين مهارات مقدمي الخدمات الصحية بأبوسليم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 06:45 مساء
مدير إدارة الموارد البشرية بحكومة الوفاق مفيدة طنيش مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، وعميد بلدية أبوسليم، 30 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

بحث مدير إدارة الموارد البشرية بحكومة الوفاق، مفيدة طنيش، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، وعميد بلدية أبوسليم، تحسين معرفة ومهارات مقدمي الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، في مجال الصحة الإنجابية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، ناقش اللقاء أيضا الخطة التدريبية المتعلقة بإكساب العاملين الصحيين المعرفة والمهارة في التعامل مع نظم إدارة المعلومات الخاصة بالمستشفيات، وإدارة البيانات الخاصة بكل الأقسام وتقديم وإدارة كل الخدمات المرتبطة بها.

بتمويل أوروبي.. «صحة الوفاق» تنفذ اتفاقية «النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي»

ومطلع الأسبوع الماضي، انطلقت أولى جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها ستتولى إدارة الموارد البشرية بالوزارة تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتنص الاتفاقية على تدريب 200 قابلة وممرضة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية عشر شهرًا، وإشراك ستة وأربعين مدرسًا وعضو هيئة تدريس بجامعات طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي ضمن برنامج تبادل الخبرات مع جامعة الدار البيضاء بالمغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
«الأعلى للدولة»: القضاء الليبي خذل ضحايا مجزرة سجن أبوسليم
ليبيا
أول تعليق من القيادة العامة حول فتح الحقول النفطية
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
ضوء أخضر في الصين لاستخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا
دولى
إصابات في 7 بلديات بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التأثيرات الطويلة لفيروس كورونا على المتعافين