«صحة الوفاق» تبحث تحسين مهارات مقدمي الخدمات الصحية بأبوسليم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

مدير إدارة الموارد البشرية بحكومة الوفاق مفيدة طنيش مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، وعميد بلدية أبوسليم، 30 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

بحث مدير إدارة الموارد البشرية بحكومة الوفاق، مفيدة طنيش، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، وعميد بلدية أبوسليم، تحسين معرفة ومهارات مقدمي الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، في مجال الصحة الإنجابية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، ناقش اللقاء أيضا الخطة التدريبية المتعلقة بإكساب العاملين الصحيين المعرفة والمهارة في التعامل مع نظم إدارة المعلومات الخاصة بالمستشفيات، وإدارة البيانات الخاصة بكل الأقسام وتقديم وإدارة كل الخدمات المرتبطة بها.

بتمويل أوروبي.. «صحة الوفاق» تنفذ اتفاقية «النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي»

ومطلع الأسبوع الماضي، انطلقت أولى جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها ستتولى إدارة الموارد البشرية بالوزارة تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتنص الاتفاقية على تدريب 200 قابلة وممرضة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية عشر شهرًا، وإشراك ستة وأربعين مدرسًا وعضو هيئة تدريس بجامعات طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي ضمن برنامج تبادل الخبرات مع جامعة الدار البيضاء بالمغرب.