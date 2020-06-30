حكومة الوفاق تبحث آليات عودة النازحين إلى منازلهم في «المناطق الآمنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 06:06 مساء
اجتماع لمسؤولين بحكومة الوفاق لبحث آليات عودة النازحين, 30 يونيو 2020. (حكومة الوفاق)

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، عميد محمد المداغي، ومدير مكتب النازحين بوزارة الداخلية، عقيد أكرم الراجحي، الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يخص عودة النازحين إلى المناطق الآمنة.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، اليوم، أكد جلالة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، أن الوزارة لم تدخر جهدا منذ بدء حرب طرابلس في الرابع من أبريل 2019 في متابعة أحوال النازحين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجاتهم.

وتابع أنه سيتم التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة لضمان عودة النازحين إلى منازلهم التي لم يطلها القصف، وإبطال مفعول الألغام من قبل المختصين لضمان سلامتهم، وذلك بعدما تم «تحرير جنوب العاصمة» وبناء على توجيهات المجلس الرئاسي.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق آلية فيما يخص عودة النازحين بتضمين بياناتهم وتوثيق الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

 

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