إعدام أدوية وحليب أطفال منتهي الصلاحية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 04:39 مساء
عينة من عبوات حليب الأطفال التي أعدمها الحرس البلدي بني وليد. (الإنترنت)

قال رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، مصطفى بربرة، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز أعدم كميات كبيرة من الأدوية وحليب الأطفال منتهية الصلاحية، كانت تباع داخل الصيدليات دون رقابة من قبل أصحاب تلك الصيدليات.

وأضاف بربرة لـ«بوابة الوسط» أن جهاز الحرس البلدي ببني وليد أطلق جولة تفتيشية على الصيدليات العاملة في المدينة، قام خلالها بمصادرة كميات كبيرة من الأدوية وحليب الأطفال منتهية الصلاحية.

وأكد أن جهاز الحرس البلدي قام بإعداد محاضر مخالفة لعدد من الصيدليات «بسبب عدم وجود واستكمال الإجراءات القانونية وسوء التخزين للأدوية، مما أدى إلى تلف عدد من الأدوية المحفوظة».

ونوه بربرة إلى أن جهاز الحرس البلدي ببني وليد مستمر في جولاته التفتيشية لضبط كل المخالفات في الأسواق والمحال التجارية والمخابز والصيدليات، من أجل صحة وسلامة المواطن.

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