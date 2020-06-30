بالصور.. متظاهرون أمام مقر «الرئاسي» يطالبون بحل مشكلة انقطاع الكهرباء ومحاسبة المسؤولين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 03:19 مساء
متظاهرون يطالبون بحل مشكلة انقطاع الكهرباء أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، 30 يونيو 2020 (الإنترنت)

تظاهر عشرات الليبيين أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رفضا لانقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانقطاع بشركة الكهرباء.

وارتدى أغلب المتظاهرون من النساء والشباب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورفعوا لافتات تطالب بحل المشكلة، وإنشاء محطة للتغلب على أزمة انقطاع التيار لفترات طويلة، منددين بمن سموهم «الفاسدين».

ورفع أحد المتظاهرين لافتة، كتب فيها: «زليتن، لا تملك محطة توليد، وهذا ليس ذنبا لتعاقب بفصل الكهرباء بشكل كامل»، فيما قال آخر إن الشركة العامة للكهرباء «تعاقب الشعب». وشدد المتظاهرون على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في انقطاع التيار، ورفع أحدهم لافتة مدون فيها: «من خان الأمانة في قوت الشعب الليبي».

وأكدت اللجنة العليا لمتابعة إعادة بناء الشبكة الكهربائية بالمناطق المتضررة في وقت سابق أن البنية التحتية لشبكات النقل والجهد المتوسط والتوزيع مدمرة بالكامل نتيجة حرب طرابلس، منوهة بأن هذا الوضع يستلزم إعادة بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

متظاهرون يطالبون بحل مشكلة انقطاع الكهرباء أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، 30 يونيو 2020 (الإنترنت)
مواطن يحمل لافتة خلال تظاهرة الاحتجاج على انقطاع الكهرباء في طرابلس. (الإنترنت)
مواطن يحمل لافتة خلال تظاهرة الاحتجاج على انقطاع الكهرباء في طرابلس. (الإنترنت)
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