حظر التجول في سرت من السادسة مساء إلى السادسة صباحا

مقر بلدية سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجول في المدينة سيبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا يوميا، وذلك بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية في المدينة الذي تطرق إلى تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد بالمناطق المجاورة.



وقالت البلدية في بيان، إن القرار اتخذ في ضوء تشكيل الوضع الحالي خطرا بسبب احتمالية تفشي الوباء داخل بلدية سرت، مشيرة إلى استثناء بعض الجهات.

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وأكدت البلدية تفعيل حظر التنقل بين المدن، ومنع تنقل السيارات المحملة بالمواشي عبر البوابات، إذ سيتم إرجاعها للمدينة التي جاءت منها.

وأوضحت أن الحظر يشمل إغلاقا تاما للمحال والأنشطة التجارية في كل من: صالات المناسبات والمقاهي التي تقدم الأرجيلة والمزينات وصالونات الحلاقة والمطاعم، على أن تستمر المطاعم في التوصيل فقط من دون استضافة الزبائن.