اجتماع في بلدية زوارة يناقش قضايا المياه والكهرباء وعودة العالقين في الخارج

جانب من اجتماع بلدية زوارة الذي بحث عددا من قضايا تهم المواطنين، 29 يونيو 2020 (الإنترنت)

ناقش اجتماع في بلدية زوارة عددا من القضايا التي تشغل بال المواطنين، منها تحلية المياه وانقطاع الكهرباء وملف العالقين خارج ليبيا.

وبحث الاجتماع كيفية عودة العالقين بالشكل الصحي والآمن، وتوفير الأماكن الصحية لإقامتهم وإيوائهم وآلية التواصل مع الجهات المسؤولة على هذا الملف على مستوى الدولة، وتم الاتفاق على التعاون المشترك والتنسيق بين لجان مكافحة وباء كورونا المستجد في البلديات.



كما تناول الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين 29 يونيو بقاعة الاجتماعات بقصر الضيافة ببلدية زوارة، موضوع محطة تحلية المياه زوارة التي تغدي ست بلديات، والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها ووضع الحلول المناسبة لتوقفها المتكرر عن العمل والإنتاج.



وقال المكتب الإعلامي لبلدية زوارة إن الاجتماع ضم عميد بلدية زوارة، وعمداء بلديات العجيلات والجميل ورقدالين، بحضور مدير محطة تحلية المياه زوارة، ووكيل ديوان بلدية زوارة، مشيرا إلى الاتفاق على العمل المشترك لحل مشاكل محطة تحلية المياه، والتنسيق مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لإتمام الإجراءات الخاصة بملف «العمرة» التي تحتاجها المحطة.

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ملف انقطاع الكهرباء ومحطة مليتة

كما ناقش عمداء البلديات الانقطاع المتكرر للكهرباء بالمناطق ووضع الشبكة في بلديات زوارة والعجيلات والجميل ورقدالين، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة بخصوص محطة الكهرباء التي سيتم بناؤها بمنطقة مليتة، والتي ستوفر 400 ميغا كان قد وافق عليها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الثلوث البيئي والأضرار الصادرة عن مجمع مليتة للغاز، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة وتحديد موعد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة ملف التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة لمجمع مليتة للغاز، التي وعدت المؤسسة بتنفيذها، حسب البيان.



وناقش المجتمعون أيضا ملف مشروع مصنع تدوير القمامة الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الخدمات العامة الساحل الغربي والمكاتب التابعة لها.