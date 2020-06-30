حالتا وفاة و40 إصابة و10 حالات شفاء من فيروس كورونا في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 10 حالات شفاء وحالتي وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 704 عينات موزعة على 333 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و100 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و100 حالة أخرى بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و43عينة بمختبر فرع المركز مصراتة، و94 عينة بمختبر فرع المركز سبها، وعينتين بمختبر فرع المركز الجفرة، و32 عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

وأوضح المركز أنه سجل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العينات، منها 3 حالات جديدة و37 لمخالطين، بينما ظهرت عينات 664) حالة سالبة.

وبحسب بيان المركز فمن العينات تماثل 10 حالات للشفاء، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.