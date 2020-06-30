«وحدة القسطرة القلبية» بمستشفى «طرابلس الجامعي» تجري 70 عملية خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 01:20 صباحا
وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طرابلس الجامعي. (صحة الوفاق)

سجلت وحدة القسطرة القلبية قسم «عمليات جراحة القلب كبار» بمستشفى طرابلس الجامعي، إجراء 70 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الإثنين، توقف إجراء عمليات جراحة القلب بمستشفى طرابلس الجامعي لمدة خمس سنوات، قبل أن تستؤنف في فبراير عام 2019، بعد توفير الدعم والمستلزمات والمشغلات الخاصة بإجراء العمليات للمستشفيات العامة ضمن خطة النهوض بالقطاع الصحي.

وكان رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى طرابلس الجامعي الدكتور خالد طالب، أكد في وقت سابق أن معدل نجاح العمليات بالقسم وصل إلى 99.5% بعد إجراء أكثر من مائتي عملية جراحية بينها عمليات استئصال أورام سرطانية وزراعة الشرايين وتركيب الصمامات وعمليات إزالة التشوهات الخلقية.

وأشار طالب إلى حجم المصاريف التي كانت ستتكبدها الدولة مقابل إجراء هذه العمليات بالقطاع الخاص في ظل استعانة الدولة به في توفير الخدمات العلاجية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتي تتخطى 9 ملايين دينار، إذ تتراوح تكلفة العملية الواحدة بين 70 و 90 ألف دينار.

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