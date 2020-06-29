الحياة تعود لأسواق ترهونة مع عودة الأهالى إلى بيوتهم

السوق الشعبي بمنطقة الداوون بترهونة, 29 يونيو 2020. (بوابة الوسط)

عادت الحياة في عدد من الأسواق بمدينة ترهونة، من بينها السوق الشعبي بمنطقة الداوون مع عودة المواطنين إلى مدينتهم وعودة الحياة لشكلها الطبيعي.

وأوضح عضو المكتب الاعلامي بالمجلس التسييري ترهونة، أحمد الشامس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحياة في مدينة ترهونة عادت تدريجيا لشكلها السابق بعد تأمين كتيبة الشهيد حافظ الأزرق للمدينة.

وأضاف أن الجهات الأمنية بالمدينة تضرب بيد من حديد كافة الأشخاص الذين يقومون بالخروقات والتجاوزات داخل المنطقة.

وذكر أن عودة الحياة في الأسواق الشعبية بمنطقة الداوون وعودة التجارة إلى نشاطها المعتاد عزز من استقرار الأمن بالمدينة، مبينا أن المجلس التسييري والجهات الأمنية تتابع احتياجات المواطنين من أجل ازالة العواقب أمامهم.