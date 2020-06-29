تحسن الحالة الصحية لمصاب بفيروس «كورونا» بمستشفى الهواري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 10:30 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، تحسن الحالة الصحية لأحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، الذي كان يخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة، مشيرًا إلى أنه نقل إلى قسم الإيواء بالمستشفى لاستكمال العلاج، وفق ما نشره المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، إن عدد المصابين بفيروس «كورونا» الذين يتلقون العلاج بقسم الإيواء بلغ 41 حالة بعد نقل الحالة التي تحسنت إلى القسم من العناية الفائقة.

وأكد العريبي أن الحالات الموجودة بقسم الإيواء تتلقى الرعاية الطبية المتكاملة على يد فريق طبي من مختلف التخصصات، مشيرًا إلى تذليل الصعوبات للمرضى بتوفير متطلباتهم والسهر على رعايتهم.

وأشاد مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بجهود وعطاء الأطباء وعناصر التمريض وفريق مكافحة العدوى والعاملين بالمستشفى في هذا الوقت العصيب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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وقبل يومين، قال مدير المستشفى، الدكتور عبدالرحمن يوسف، إن المستشفى بلغ أقصى قدرة تشغيلية بعدما وصل عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» به 40 مصابًا، معلنًا توقفه عن استقبال أية حالات جديدة حاليًا لأسباب فنية تتعلق بالبنية التحتية.

وعدد يوسف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أسباب بلوغ المستشفى طاقته التشغيلية القصوى، ومنها ضرورة وجود مسافات بين الأسرَّة، بحيث تحتوي الغرفة على سريرين أو ثلاثة كأقصى حد لتحقيق التباعد بين المرضى، ما يقلل السعة السريرية التي تستعمل في الظروف العادية.

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