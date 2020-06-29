«بلدي مصراتة» و«محلي تاورغاء» يعبران عن استيائهما من التأخر في دفع قيمة أضرار المتضررين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 09:00 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر المجلسان البلدي مصراتة والمحلي تاورغاء، في مراسلة للمجلس الرئاسي، عن استيائهما الكبير من التأخر «الواضح» في دفع قيمة أضرار المتضررين رغم الوعود بإنهاء ذلك بنهاية 2018.

ونشر المجلس البلدي مصراتة نص المراسلة المشتركة والموجهة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، بخصوص التأخر الكبير الذي حدث في دفع قيمة أضرار المتضررين.

وقال رئيسا المجلسين في المراسلة، إنه لم يتم تسلم إلا القليل من هذا الاستحقاق، الذي لا يتعدى 30%.

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ولفتت المراسلة إلى توقف أغلب عمليات التأهيل والصيانة في تاورغاء، مطالبة بإنهاء هذا الملف بالشكل النهائي والفوري «لما له من الأثر الاجتماعي الكبير في استقرار المنطقة والتعايش السلمي فيها».

كا طالب رئيسا المجلسين بتحديد موعد عاجل للقاء السراج.

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