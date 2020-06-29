الحكومة الموقتة تشرع في دراسة سحب عقود مع تركيا «تقدر بمليارات الدولارات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 08:33 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، 29 يونيو 2020. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات، عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا، كان قد تم توقيعها مع هذا البلد قبل العام 2011.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، ناقش الثني خلال اجتماع ببنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك لـ«الموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظامه الشعب الليبي وسلطاته الشرعية»، وفق البيان.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت إبان ثورة السابع عشر من فبراير.

وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأكد الثني ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية «وفقًا للقانون»، مشددًا على أن عجلة الإعمار في ليبيا لابد أن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار.

ووجه رئيس الحكومة الموقتة، وزير خارجيته بالشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الموقتة «كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد».

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