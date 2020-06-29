وزير الطاقة التركي: سنواصل التنقيب في ليبيا ونخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط

وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، (الإنترنت)

قال وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، إن بلاده ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع دونماز، في تصريحات نلقتها صحيفة trt التركية، إن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا يجب أن تستخدم أولا في تنمية ليبيا وتخقيق الرخاء لشعبها.

تركيا تعلن البدء في التنقيب في إطار مذكرة التفاهم البحرية مع «الوفاق»

وفي أواخر مايو الماضي، قال دونماز، إن مؤسسة البترول التركية «TPAO» تقدمت بطلب من أجل «التنقيب عن النفط في المياه التركية، في إطار الاتفاق التركي الليبي لرسم الحدود البحرية»، لافتًا إلى اتخاذ تركيا خطوات في هذا الاتجاه.

وأوضح دونماز في كلمة ألقاها بإسطنبول، خلال حفل إبحار سفينة التنقيب «فاتح» باتجاه البحر الأسود، أن تركيا ستقدم على «أولى الخطوات في غضون 3-4 أشهر مقبلة بإجراء المسوح الجيولوجية، وأعمال التنقيب عن النفط في المتوسط بناء على تحليل البيانات»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وكشفت وكالة «رويترز» في منتصف مايو أيضا، أن شركة البترول التركية «تباو» قدمت طلبًا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، ونقلت عن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قوله إن «أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية».

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت اليوم عن مفاوضات أجرتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط. ثم أعقبها إعلان «حراك المدن والقبائل» فتح النفط وتفويض «القيادة العامة» بالتواصل مع المجتمع الدولي بشأن توزيع الإيرادات.