عماري يناقش الإجراءات العملية لجهاز المراكز الإدارية لاستئناف العمل بمشاريع التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 07:47 مساء
اجتماع عماري مع رئيس جهاز تطوير المراكز الإدارية. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيته، الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز لاستئناف العمل بمشاريع قطاع التعليم.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع حضره رئيس مصلحة المرافق التعليمية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، بالإضافة إلى مدير مكتب شؤون الوزارة.

وأضافت أن الاجتماع «تناول آثار العدوان على طرابلس وما خلفه من دمار في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وحصر الأضرار للشروع في صيانتها قبل بداية العام الدراسي».

كما ناقش الاجتماع «الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز مع عدد من الشركات المنفذة لمشاريعه في قطاع التعليم، لاستئناف العمل بمشاريع المدارس المتوقفة والمركبات الجامعية، واستكمال مباني الكليات المتوقف العمل بها، والتأكيد على إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية اللازمة لاستئناف العمل في أسرع وقت ممكن».

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