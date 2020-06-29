السوق الموازية: العملات الدولية تتراجع أمام الدينار مع إعلان مفاوضات استئناف إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 07:31 مساء

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية هبوطها أمام العملة الليبية، اليوم الإثنين، فقد خسرت العملة الأميركية 17 قرشًا خلال اليوم، حين سجل سعر صرف الدولار 5.66 دينار، وذلك مقابل 5.83 دينار عند بدء تعاملات اليوم. ونحو 19 قرشا مقابل 5.85 دينار آخر سعر سجله أمس الأحد.

كذلك تراجع سعر العملة البريطانية، ليكسر الجنيه الاسترليني حاجز السبعة دينارات، إلى 6.84 دينار اليوم مقابل 7.09 دينار أمس، والعملة الأوروبية الموحدة التي خسرت 19 قرشا بانخفاض اليورو إلى 6.21 دينار اليوم مقابل 6.40 دينار.

كما تراجع سعر صرف كل من العملتين التركية والتونسية، إذ نزلت الليرة التركية إلى 0.83 دينار مقابل 0.85 دينار، وأيضا الدينار التونسي إلى 1.97 دينار مقابل 2.04 دينار.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت اليوم مفاوضات أجرتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط. ثم أعقبها إعلان «حراك المدن والقبائل» فتح النفط وتفويض «القيادة العامة» بالتواصل مع المجتمع الدولي بشأن توزيع الإيرادات.

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