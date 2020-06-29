تركيا تعرض رؤية شركاتها لـ«حل جزئي» لمشكلة الكهرباء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 07:20 مساء
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع السفير التركي في ليبيا, 29 يونيو. (صفحة الشركة على فيسبوك)

عرضت تركيا رؤية الشركات التركية لحل جزئي لمشكلة الكهرباء في ليبيا، بطرح مجموعة من المقترحات التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

وبحسب بيان للشركة العامة للكهرباء اليوم، التقى المدير التنفيذي للشركة، السفير التركي لدى ليبيا بدعوة من الأخير.

ونقل السفير رؤية الشركات التركية لـ«حل جزئي» لمشكلة الكهرباء في ليبيا بطرح مجموعة من المقترحات التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، موضحًا أن هذه المقترحات تم عرضها على بعض أعضاء المجلس الرئاسي.
من جهته رحب المدير التنفيذي لشركة الكهرباء بهذه المقترحات التي «تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين» وتعهد بإحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة للموافقة عليها تمهيدًا لتنفيذها.

وتشهد المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي زادت بسبب الصراع والحرب التي انطلقت على تخوم العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019.

محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا

وكشفت جرائد تركية أخيرًا أن الحرب الليبية التي انخرطت فيها تركيا عبر دعم حكومة الوفاق، قد تمنح فرصًا لشركة «كرباورشيب» التركية التي تجري مفاوضات لإرسال عدد من ناقلاتها إلى الشواطئ الليبية.

وأرسلت أنقرة وفدًا مهمًّا إلى طرابلس في يونيو يرأسه وزيرا الخارجية والمال.

ويعتبر سونر كابتاغاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن «القوة الموجهة الأساسية لتدخل تركيا في ليبيا (...) هي الرغبة في أن تكون لها كلمتها في العقود المستقبلية في هذه الدولة»، خصوصًا العقود الخاصة بقطاعات الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

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