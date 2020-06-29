معيتيق يوجه بصيانة شبكة الكهرباء ومضخات المياه وحفر آبار إضافية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 07:15 مساء
اجتماع معيتيق مع عميد ومسؤولي القطاعات الخدمية ببلدية بني وليد. (إدارة التواصل والإعلام)

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بضرورة البدء بشكل عاجل في صيانة مضخات آبار المياه في بني وليد وحفر آبار إضافية لسد احتياجات المدينة من المياه، والإسراع في استكمال صيانة التوصيلات الخاصة بشبكة كهرباء في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معيتيق، صباح اليوم الإثنين، مع عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شؤون الصيانة والتشغيل بشركة المياه والصرف الصحي.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسؤولي القطاعات الخدمية في بني وليد استعرضوا خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلدية وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما انقطاع الكهرباء والخدمات العامة وعدم تفعيل المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

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