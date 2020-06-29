مهلة 24 ساعة لإزالة محطات ومضخات الوقود غير المرخصة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 29 يونيو 2020, 06:57 مساء
إحدى محطات الوقود غير المرخصة ببني وليد. (الإنترنت)

أمهلت مديرية أمن بني وليد، اليوم الإثنين، أصحاب محطات ومضخات الوقود غير المرخصة (السوق السوداء)، المتواجدة في مداخل ووسط ومخارج المدينة 24 ساعة لإزالتها.

وأكد المكتب الإعلامي بمديرية الأمن لـ«بوابة الوسط» أن أفراد المديرية سيقومون بإزالة كافة المضخات، وإحالة جميع الخارجين عن القانون الذين يستغلون نقص الوقود في المحطات الشرعية إلى الجهات القانونية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتعانى مدينة بني وليد، منذ بدء حرب طرابلس في الرابع من أبريل 2019، نقصًا حادًّا في المحروقات؛ ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، خاصة بمنطقة الحي الصناعي الواقعة شرق بني وليد.

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وتأتي المهلة بعد أيام من قيام قوة تابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بتدمير عدة محطات وقود غير شرعية معدة للتهريب، بين مدينة الزاوية وبئر الغنم، المعروفة بمنطقة «T»، باستخدام القذائف الصاروخية.

كما استهدفت القوة أيضًا صهاريج وقود مهربة من مصفاة الزاوية النفطية إلى الأراضي التونسية، ومناطق الجنوب، و ذلك خلال مداهمة هذه القوة «أوكار عصابات تهريب الوقود»، حسب بيان للغرفة.

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