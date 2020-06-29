باشاغا يجتمع بآمري المناطق العسكرية ومسؤولين أمنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 05:55 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا خلال اجتماعه مع المسؤولين الأمنيين والقادة العسكريين. (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًّا موسعًا ضم آمري المناطق العسكرية طرابلس الغربية والوسطى، وعددًا من المسؤولين الأمنيين بالوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي «ناقش عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية التي من شأنها تعزيز وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل لبسط السيطرة الأمنية حتى يشعر المواطن الذي يلمس عن قرب الجهود المضنية التي تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن».

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضًا «التعاون والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات البلد الآمن والغرفة الأمنية المشتركة المنطقة الغربية العسكرية فيما يتعلق بالأمور الأمنية, من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن والمناطق المحررة».

كما تطرق الاجتماع إلى ما اُتُّخذ «من إجراءات عملية على الأرض، المتمثلة في تأمين المناطق المحررة من أجل عودة المواطنين لمساكنهم ومزارعهم وأملاكهم في ظل ظروف أمن تنهي وللأبد العبث الممنهج الذي اُستُخدم من قبل الغزاة الذين عاثوا في الأرض فسادًا وتم دحرهم إلى غير رجعة» وفق الوزارة.

وشارك في الاجتماع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد, ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي, ورئيس جهاز المباحث الجنائية, ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب, ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية, ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي, ورئيس قوة العمليات الخاصة.

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