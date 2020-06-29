مداهمة مصنع للخمور المحلية وسط بني وليد

هدم المكان الذي كان يستخدم لصناعة الخمور المحلية بمقر مصنع البدل العربية وسط بني وليد. (الإنترنت)

داهم عدد من الجهات الأمنية في بني وليد، اليوم الإثنين، مصنعًا للخمور المحلية بمقر مصنع البدل العربية في وسط المدينة كانت تديره وتشرف عليه مجموعة من الخارجين عن القانون.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن عملية المداهمة جرت بعد ورود معلومات للبلدية عن وجود المصنع حيث صدرت الأوامر من قبل عميد بلدية بني وليد بالتوجه إلى المكان رفقة أفراد الأمن والدعم المركزي.

وذكر الساعدي أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المواد والممنوعات في المصنع وهدمه بالكامل لمنع عودة نشاطه من جديد، منوهًا إلى أنه سيجري «إحالة المشبوهين إلى الجهات الأمنية بالبلدية وتسليم مقر مصنع البدل العربية للجنة استلام الجهات والمقار الحكومية بالبلدية».