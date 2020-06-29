أول تعليق لـ«خارجية الوفاق» على ضبط سودانيين كانوا في طريقهم إلى ليبيا كمرتزقة

الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (وزارة الخارجية)

بعد ساعات من إعلان السلطات السودانية ضبط العشرات من مواطنيها كانوا في طريقهم إلى ليبيا لتجنيدهم كمرتزقة، علقت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني على الواقعة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد القبلاوي: «نشكر ونرحب بما قامت به قوات الأمن السودانية لمنع تجنيد مواطنين سودانيين للقتال كمرتزقة في ليبيا والقبض عليهم»، وفق ما جاء في تغريدة له على موقع «تويتر».

خرق صارخ

وأضاف القبلاوي: «كما نندد بمحاولات بعض الدول على رأسها الإمارات لاستغلال الوضع الإنساني لهؤلاء الشباب في خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن والزج بهم في أتون حرب لا تعود عليهم إلا بالموت والهلاك».

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وأعلنت قوات الأمن السودانية ضبط 122 مواطنا من الشباب في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، مساء أمس الأحد، مشددة على أنهم سيحالون إلى القضاء للمحاكمة بتهم مختلفة.