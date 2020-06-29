«الطبية الاستشارية» سرت تطالب بحزمة قرارات جديدة في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 03:16 مساء
مقر بلدية سرت (أرشيفية: الإنترنت).

طالب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية سرت، الأستاذ الدكتور عبدالله محمد عبدالله، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في المدينة نفسها باتخاذ حزمة إجراءات «نظرا لتزايد أعداد المصابين بوباء كورونا في المناطق المجاورة، مما يشكل خطر تفشي المرض ببلدية سرت».

وشملت قائمة مقترحات اللجنة الطبية الاستشارية سرت: «استمرار فرض حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى 7 صباحا، وإغلاق منافذ المدينة إلا الحالات المرضية المستعصية وسيارات الإسعاف»، وفق ما نشرته بلدية سرت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كما دعت اللجنة كذلك إلى «إغلاق صالات المناسبات، والصالات الرياضية، ومقاهي الأرقيلة، وكذلك المزين النسائي، على أن تستمر المطاعم بطريقة توصيل الطلبات، دون وجود كراسي».

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