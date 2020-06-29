مؤسسة النفط: 6.23 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية

مصفاة الزاوية النفطية. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن مجموع الخسائر نتيجة الإقفالات النفطية بلغ 6 مليارات و233 مليونا و622 ألف دولار، وذلك خلال 163 يوما من الإقفالات.

قبل ذلك، كشفت المؤسسة عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط.

وعبر ناطق باسم المؤسسة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه عن الأمل في أن «ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا لصالح جميع أبناء الشعب الليبي». وقال «نحن بحاجة لاستئناف العمل فورا من أجل إنقاذ بنيتنا التحتية والاقتصاد الليبي».

وأشار الناطق إلى تصميم «المؤسسة على أن يضمن الاتفاق الشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين». منوها إلى أن المؤسسة تهدف أيضا إلى أن «يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى».