اجتماع بين وكيل «داخلية الوفاق» وسفير باكستان لمناقشة وضع المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 02:32 مساء

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، صباح اليوم الاثنين بسفير باكستان لدى ليبيا والوفد المرافق له، وناقش الطرفان أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس دراسة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من دولة الباكستان، من حيث «الاحتياجات والالتزامات تجاه الدولة الليبية بما يقتضيه القانون»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك». 

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وطالب السفير بإمكانية زيارة هؤلاء المهاجرين للوقوف على أوضاعهم، مضيفا أن «دولة باكستان مستعدة للتعاون مع الدولة الليبية في هذا الشأن»، وفق البيان. 

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة التواصل المستمر لتسهيل كافة الصعوبات في مجال الهجرة ورعاية الجالية الباكستانية في ليبيا.

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