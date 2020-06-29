مؤسسة النفط: مفاوضات مع «الوفاق» والأمم المتحدة وأميركا ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط.

وعبر ناطق باسم المؤسسة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه عن الأمل في أن «ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا لصالح جميع أبناء الشعب الليبي». وقال «نحن بحاجة لاستئناف العمل فورا من أجل إنقاذ بنيتنا التحتية والاقتصاد الليبي».

وأشار الناطق إلى تصميم «المؤسسة على أن يضمن الاتفاق الشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين». منوها إلى أن المؤسسة تهدف أيضًا إلى أن «يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى».

وأجرى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مباحثات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا في العاصمة طرابلس أمس الأحد، حيث أكد بوجيا دعمه المؤسسة الوطنية للنفط «في كفاحها لإعادة الإنتاج في أقرب وقت ممكن لصالح الشعب الليبي»، وفق بيان لمؤسسة النفط.

وبلغت خسائر إقفال المنشآت النفطية منذ يناير حتى مايو الماضي 6.1 مليار دولار، وفق تقديرات مؤسسة النفط، وأُعيد إغلاق حقلي الشرارة والفيل بعد قليل من إعادة استئناف العمل فيهما مطلع هذا الشهر.