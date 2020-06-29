«أجوكو»: صيانة 16 بئر نفط رغم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 01:19 مساء
عمليات صيانة في ميناء مرسى الحريقة النفطي التابع لـ«أجوكو» يناير الماضي. (أجوكو)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الاثنين، تكثيف عمليات صيانة واستكمال الآبار القائمة رغم الظروف التي يعيشها قطاع النفط في دول العالم بسبب جائحة «كورونا»، وأثرت على الشركة، منوها إلى صيانة 16 بئرا حتى الآن. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن شتوان أن «الشركة لم توقف عملياتها في الحقول لإيجاد فرص لزيادة الإنتاج والمحافظة على هذه الزيادة»، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى تخصيص «عشرة حفارات، سبعة منها في حقل السرير والباقي في حقل مسلة لتنفيذ التوصيات الفنية باستخدام أحدث التقنيات في مجال صيانة وإكمال الآبار على 51 بئرا من آبار الشركة»، لافتا إلى «تطبيقها على 16 بئرا، وجار العمل على استكمال الباقي خلال الأسابيع المقبلة».

يشار إلى أن متوسط إنتاج «أجوكو» من النفط الخام يبلغ 378 ألف برميل يوميا في غير ظروف القوة القاهرة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

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