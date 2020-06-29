اللجنة الطبية بـ«الموقتة»: شفاء 6 إصابات «كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 12:48 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت))

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للحكومة الموقتة اليوم الإثنين شفاء ستة حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد من مدينة البيضاء، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي.

ولم تسجل مدينة البيضاء إصابات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أعلن تسجيل 25 حالة شفاء من الفيروس، وثلاث وفيات جديدة (اثنتان في سبها وحالة واحدة في مصراتة).

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وحسب احصائيات رسمية صادرة عن المركز، فقد ارتفع مجموع الوفيات إلى 21 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الإصابات: 762 حالة إصابة، أما الحالات النشطة فتبلغ: 545 حالة.

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