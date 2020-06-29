شركة الكهرباء: زيادة عجز التيار في مصراتة 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 11:37 صباحا
موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة 2 في طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، زيادة العجز في التيار الكهربائي في مدينة مصراتة، نتيجة للخروج الاضطراري للوحدة البخارية الأولى مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة المزدوجة. 

ووصفت الشركة وضع الشبكة بأنه «في حالة حرجة»، مشيرة إلى فقد «350 ميغاوات من القدرات المتاحة للوحدة وحاجتها لأعمال الصيانة بغرفة الاحتراق، والتي تستغرق خمسة أيام»، وفق منشور عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأنشأت محطة كهرباء مصراتة المزدوجة في العام 2010، وتشتمل على وحدتين إنتاجيتين بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 570 ميجاوات.

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