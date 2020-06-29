«بنغازي الطبي» يعلن تطورات الحالة الصحية لـ3 إصابات «كورونا»

العزل الصحي بمركز بنغازي الطبي. (فيسبوك)

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، استقرار الحالة الصحية لثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» استقبلها المركز.

ونقلت الصفحة الرسمية للمركز عن مدير برج الأمل الدكتور فادي فرطاس القول «قسم عزل كورونا استقبل الحالات الثلاث»، مشيرا إلى «ارتفاع إجمالي الحالات الموجبة إلى تسع حالات في برج الأمل، بواقع سبعة رجال وامرأتين».

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف ثلاث حالات إصابة في بنغازي خلال الـ24 ساعة الماضية منها حالتان من المخالطين، وحالة واحدة جديدة. وسجلت ليبيا 35 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد الاثنين، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتنقسم الحالات إلى 14 حالة جديدة، و21 حالة لمخالطين.