بلدي غدامس يعلن شفاء حالتي إصابة بـ«كورونا»

مستشفى غدامس العام، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الإثنين، شفاء حالتين مصابتين بفيروس «كورونا» سبق الإعلان عن أنهما إيجابيتان، معتبرا أن «غدامس مدينة خالية من كورونا».

لكن المجلس قال في منشور رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا نعتبر انفسنا في مأمن من هذا الوباء»، داعيا إلى «ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية واحترام تعليمات الدولة في هذا الشأن». ونوه المنشور إلى أن «غدامس منطقة حدودية لا تزال تستقبل الوافدين من الجزائر سواء وافدين عبر المنافد من العالقين أو المتسللين من الجنسيات الأفريقية»، داعيا إلى «الاحتراز في التعامل معهم».

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وفي التاسع من يونيو الجاري، أعلن مستشفى غدامس العام تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» ، وحسب مدير المستشفى محمد عمر فإن الحالتين قدمتا من تونس يوم 20 مايو الماضي، ووضعتا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، رغم أن العينات لم تظهر إصابتهما بالفيروس، لكن العينة الأخيرة التي سحبت في نهاية فترة الحجر جاءت إيجابية.