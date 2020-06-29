«المحاسبة» ينشئ صندوقا إلكترونيا للبلاغات ضد الجهات العامة وموظفيه

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ديوان المحاسبة، التابع لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين إنشاء صندوق إلكترونيّ لاستقبال الشكاوَى والبلاغات من المواطنين على الجهات العامّة أو في حقّ أعضائه وموظّفيه.

وأوضح الديوان، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الصندوق سيكون تحت إشراف ومتابعة رئاسة الديوان مباشرة»، متعهدا بالتعامل مع «هذه الشكاوَى والبلاغات سيكون بجديّة وسريّة متى تطلب الأمر». ونوه إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار «تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة الداخليّة للديوان، وتطبيقًا للمعايير الدولية لعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية».

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والأسبوع الماضي، دخلت قضايا الفساد التي بدأ ديوان المحاسبة الكشف عنها مرحلة جديدة، مع إعلان مكتب النائب العام بدء التحقيقات في قضية الرشوة، المتهم فيها أعضاء من ديوان المحاسبة، وأنه جرى رفع الحصانة عن مدير إدارة تقييم الشركات العامة وهو المتهم الأول في هذه القضية ، وصدر أمر القبض على المتهمين.