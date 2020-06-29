فرق عمل لإنارة الشوارع الرئيسية في سرت

اجتماع رئيس المجلس التسييري سرت مع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية أمس الأحد. (بلدية سرت)

اتفقت بلدية سرت مع مسؤولين بالشركة العامة بالكهرباء بالمنطقة الشرقية على تكليف فرق عمل لإصلاح الخطوط الرئيسية وإنارة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، ومساعد المدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء مهندس عبدالعاطي العقيب، وعدد من المسؤولين بالشركة وإدارة محطة كهرباء خليج سرت، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبحث الاجتماع الاحتياجات العاجلة لكافة محطات الكهرباء بسرت وضواحيها، خصوصا توفير الاحتياجات لإعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت في غضون أسبوعين لاستئناف عملها ودخولها الشبكة العامة، لتخفيف الأعباء في ملف طرح الأحمال.

واستعرض رئيس المجلس التسييري مع مسؤولي الشركة توفير المولدات الكهربائية وخطوط الإنارة وإمكاناتها وأعمدة الإنارة والكوابل لإعادة تشغيل محطات التشغيل والمولدات التابعة للدوائر بسرت، وصيانة المناطق التي تضررت بمناطق وادي جارف والثلاتين والقبيبة الظهير بضواحي سرت ورفع كفاءتها. وجرى مناقشة توفير احتياجات محطة الخليج البخارية بسرت لعدد من المواد منها شاشات مراقبة وبطاريات ومستلزمات تشغيلية لاستئنافها قريبا.

وأمس الأحد، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة كهرباء خليج سرت البخارية لأعمال سرقة وعبث.