وكالة الأنباء السودانية: القبض على العشرات كانوا في طريقهم إلى القتال كمرتزقة في ليبيا

صورة نشرتها وكالة الأنباء السودانية عن الأشخاص المقبوض عليهم اليوم الأحد، 28 يونيو 2020 (سونا).

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على «عشرات من الأفراد الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة»

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة إن «قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على ١٢٢ متفلت بينهم ٨ أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا»، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

عمل كبير

وأوضح جمعة: «٧٢ من المقبوض عليهم سيواجهون تهما بموجب قانون الطوارئ تتصل بالاعتداء على معسكر كتروم والانتماء لمجلس الصحوة الثوري وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية َوالنهب المسلح. بينما سيتم تسليم ٥٠ الآخرين للشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم».

واعتبر الناطق الرسمي باسم الدعم السريع القبض على هذه المجموعة «عمل كبير يحسب للقوات الأمنية ويبصر الشعب والمواطنين بحجم الجرائم التي ترتكب ضد السودان عبر استخدام الشباب، في وقت تتجه جميع الجهود في البحث عن السلام والخروج بالفترة الانتقالية الي بر الأمان وصولاً إلى الديمقراطية».

معلومات موثقة

وتابع أن القوة المشتركة التي تتكون من الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع «تمكنت من القبض على هذه المجموعات في مناطق مختلفة بدارفور». وأشار إلى أن «هذا العمل تم بعد تلقي الجنة الأمنية العليا معلومات موثقة بأن عدداً من ابناء السودان يتم تجنيدهم للعمل كمرتزقة في ليبيا». ونفى جمعة - وفق الوكالة نفسها - «وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا».

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة دعوات دولية وإقليمية بضرورة وقف الاقتتال في ليبيا، وإلقاء السلاح، تمهيدا للحلول السياسية عبر طاولة المفاوضات بين فرقاء الصراع، وسط تحذيرات متكررة من عدم التزام عديد الدول بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا أو نقل مقاتلين لدعم فريقي النزاع الممتد منذ سنوات.