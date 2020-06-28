بالتفاصيل.. إطلاق خدمة بنكية تتيح حجز مواعيد لسحب المرتبات عبر المحمول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 09:21 مساء
صورة نشرتها بلدية طرابلس المركز لإطلاق خدمة تتيح حجز موعد لسحب المرتبات عبر المحمول (فيسبوك).

أعلنت بلدية طرابلس المركز، مساء اليوم الأحد، إطلاق خدمة بنكية جديدة بالتعاون مع مصرف الجمهورية، ووكالة «حروف»، ضمن إجراءات الحد من التجمعات خلال سحب مرتبات الموظفين.

خدمة «راتبك» «مجانية، وتتيح لزبائن مصرف الجمهورية حجز موعد لسحب مرتباتهم برسالة نصية فقط دون الحاجة للخروج من المنزل وإضاعة الوقت في الازدحام والتعرض للمخالطة التي تعتبر خطيرة جدًّا»، وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كيفية الاستفادة بالخدمة
وبحسب البلدية «سيساهم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة UNICEF Libya في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا».

ويتم الاستفادة بالخدمة من خلال: «إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11911 من شبكة ليبيانا أو المدار الجديد تحتوى على كود المصرف الخاص بك متبوعًا بعلامة النجمة (*)، ثم كود الفرع الخاص بك، متبوعًا بعلامة النجمة (*)، ثم رقم حسابك الخاص. مثال: 00000*1*2، وبعد ذلك ستصلك رسالة بموعد السحب الذي تم تحديده لك».

و«تتوفر الخدمة حاليًا بمصرف الجمهورية فرع المغاربة فقط، وقريبًا سيتم تفعيلها في فروع المصرف كافة».

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