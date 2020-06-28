«تسييري طبرق» يبحث مع شركة البريقة سبل تسهيل وصول غاز الطهي للمواطنين

اجتماع في بلدية طبرق لبحث تذليل كافة الصعاب لوصول غاز الطهي للمواطنين, 28 يونيو 2020. (الإنترنت)

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق، صباح اليوم الأحد، مع فرع شركة البريقة بمنطقة طبرق إمكانية تذليل كافة الصعاب لوصول غاز الطهي للمواطنين عن طريق القنوات الرسمية، وهي المستودعات العامة والخاصة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، هاشم أمصادف، عقد اجتماعًا مع المهندس عيد حدوث مدير إدارة منطقة طبرق التابعة لشركة البريقة، لمناقشة المشاكل التي تعترض عمل الشركة ومعرفة لماذا لا يصل الغاز للمواطنين بشكل مباشر.

وأضاف المكتب أنه تم وضع آليه بإشراف البلدية وجهاز الحرس البلدي لضمان وصول غاز الطهي للمستودعات، وضمان توصيله للمواطن بشكل مباشر عن طريق المستودعات العامة والخاصة.

وشكل المجلس التسييري لبلدية طبرق، قبل أسبوعين، لجنة لمراقبة عمل المستودعات وإقفال المخالف منها، بعدما وصل سعر أسطوانة الغاز بالسوق السوداء إلى 30 دينارًا.