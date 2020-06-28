المشير حفتر يبحث مع الثني والحويج سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 05:54 مساء
المشير خليفة حفتر يبحث مع الثني والحويج, 28 يونيو 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد «تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات».

ولفت بيان لمكتب إعلام القيادة العامة اليوم، إلى أن اللقاء الذي عقد بمقر القيادة في الرجمة، ناقش قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 «المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ... في مدن الغرب الليبي ، كما تمت مناقشة القضايا الإستراتيجية».

كما بحث أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية.

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