الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل وجريح بانفجار ألغام زرعت جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 05:00 مساء
أحد أفراد قوات حكومة الوفاق خلال تفكيكه لغما في حي بجنوب طرابلس، 20 مايو 2020، (بركان الغضب)

أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، بأن الألغام المضادة للأفراد التي زرعت في أحياء جنوب طرابلس أسفرت عن أكثر من مئة قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ انتهاء المعارك على أبواب العاصمة الليبية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، اتهمت حكومة الوفاق والأمم المتحدة ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، قوات القيادة العامة بأنها خلفت وراءها حقولًا من الألغام في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان: «إن ألغامًا وعبوات ناسفة أخرى داخل المساكن أو في جوارها» خلفت «أكثر من مئة ضحية في صفوف المدنيين وطواقم نزع الألغام» منذ انتهاء المواجهات بداية يونيو الحالي، من دون أن تحدد عدد القتلى والجرحى.

ويأتي هذا البيان بعد لقاء السبت في روما، الذي جمع موفدة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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