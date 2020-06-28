خطاب عاجل من وزير «صحة الموقتة» للمستشفيات بالتأهب والاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 04:28 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، في خطاب عاجل لمديري المستشفيات والمنشآت الصحية بضرورة التأهب والاستعداد لاستقبال المشتبه بهم والحالات المؤكدة المصابة بفيروس «كورونا» وعدم نقلها حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس.

الخطاب الذي نشرته وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تم توجيهه، إلى مديري المستشفيات التابعة لها مراكز الحجر والعزل الطبي والعيادات التنفسية ومستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، ومستشفى الهواري العام ومستشفى المرج التعليمي، ومستشفى الوحدة درنة، ومستشفى شحات للأمراض الصدية وعلاج الدرن، ومستشفى محمد المقريف، ومستشفى البريقة ومركز طبرق الطبي، ومراكز العزل (سرت والسدرة والجفرة وسبها والكفرة والواحات).

مدير مستشفى الهواري ببنغازي: توقفنا عن استقبال حالات «كورونا»

وأمس السبت قال مدير عام مستشفى الهواري العام ببنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، إن المستشفى بلغ أقصى قدرة تشغيلية بعدما وصل عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» به 40 مصابًا، معلنًا توقفه عن استقبال أية حالات جديدة حاليًا لأسباب فنية تتعلق بالبنية التحتية.

وعدد يوسف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، أسباب بلوغ المستشفى طاقتها التشغيلية القصوى، ومنها ضرورة وجود مسافات بين الأسرة، بحيث تحتوي الغرفة على سريرين أو ثلاثة كأقصي حد لتحقيق التباعد بين المرضى، ما يقلل السعة السريرية التي تستعمل في الظروف العادية.

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