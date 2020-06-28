بتمويل أوروبي.. «صحة الوفاق» تنفذ اتفاقية «النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي»

جلسات متابعة تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي في ليبيا, (صحة الوفاق)

انطلقت، مطلع الأسبوع الماضي، أولى جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها ستتولى إدارة الموارد البشرية بالوزارة تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي في ليبيا بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تنص الاتفاقية على تدريب 200 قابلة وممرضة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية عشر شهرًا، وإشراك ستة وأربعين مدرسًا وعضو هيئة تدريس بجامعات طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي ضمن برنامج تبادل الخبرات مع جامعة الدار البيضاء بالمغرب.

ويهدف المشروع الذي سينفذ على مدى عامين بمشاركة وزارة التعليم وجمعيات القبالة والتمريض وجامعة محمد الخامس لعلوم الصحة بالرباط، إلى تخريج 60 قابلة بعد انتهاء مدة التدريب المقررة (18 شهرا) يشاركهن 80 قابلة أخرى في البرنامج القيادي، وكذلك تعليم وتدريب 60 ممرضة سيتخصصن في الصحة النفسية ورعاية الأطفال وحديثي الولادة لمدة ستة أشهر وفقًا للمعايير الدولية.

وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية السيدة «مفيدة طنيش»، والتي تترأس جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية خلال لقاءات مسؤولي الصحة مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، في وقت سابق اعتماد خطة إطلاق المشروع واختيار اللجان المشرفة على تنفيذه.

وتسعى وزارة الصحة من خلال تنفيذ المشروع،لتحقيق الاستجابة بشكل كامل لأهم الاحتياجات الخاصة والتحديات التي يواجهها التمريض المختص والقبالة في ليبيا كجزء من برنامج تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها، وكذلك تعزيز جودة التدريب القائم على الكفاءة في معاهد ومدارس القبالة والتمريض المستهدفة، كما يهدف المشروع إلى إصدار واختبار مناهج القبالة والتمريض التخصصي المعدلة، والمراجعة وتعزيز إطار اللوائح التنظيمية لضمان تقديم خدمات صحية تتمتع بجودة وتكلفة معقولة في مجال القبالة والتمريض التخصصي، وكذلك تحسين آليات تحفيز القابلات والممرضات التخصصيات.

ويركز المشروع على معالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر حالياً على خدمات القبالة والتمريض في ليبيا من حيث جودة وتوافر الخدمات واللوائح والاستراتيجيات لتطوير القوى العاملة والاحتفاظ بإطار التمريض والقابلات.

ووقع وزير الصحة بحكومة الوفاق خلال العام الماضي اتفاقية مع رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بشأن تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي، بعد أن جرى تقديم المشروع عبر مكتب «التعاون الدولي» بوزارة الصحة.

