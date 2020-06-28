بتمويل أوروبي.. «صحة الوفاق» تنفذ اتفاقية «النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي»

انطلقت، مطلع الأسبوع الماضي، أولى جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها ستتولى إدارة الموارد البشرية بالوزارة تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي في ليبيا بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، تنص الاتفاقية على تدريب 200 قابلة وممرضة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية عشر شهرًا، وإشراك ستة وأربعين مدرسًا وعضو هيئة تدريس بجامعات طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي ضمن برنامج تبادل الخبرات مع جامعة الدار البيضاء بالمغرب.
ويهدف المشروع الذي سينفذ على مدى عامين بمشاركة وزارة التعليم وجمعيات القبالة والتمريض وجامعة محمد الخامس لعلوم الصحة بالرباط، إلى تخريج 60 قابلة بعد انتهاء مدة التدريب المقررة (18 شهرا) يشاركهن 80 قابلة أخرى في البرنامج القيادي، وكذلك تعليم وتدريب 60 ممرضة سيتخصصن في الصحة النفسية ورعاية الأطفال وحديثي الولادة لمدة ستة أشهر وفقًا للمعايير الدولية.
وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية السيدة «مفيدة طنيش»، والتي تترأس جلسات متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية خلال لقاءات مسؤولي الصحة مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، في وقت سابق اعتماد خطة إطلاق المشروع واختيار اللجان المشرفة على تنفيذه.
وتسعى وزارة الصحة من خلال تنفيذ المشروع،لتحقيق الاستجابة بشكل كامل لأهم الاحتياجات الخاصة والتحديات التي يواجهها التمريض المختص والقبالة في ليبيا كجزء من برنامج تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها، وكذلك تعزيز جودة التدريب القائم على الكفاءة في معاهد ومدارس القبالة والتمريض المستهدفة، كما يهدف المشروع إلى إصدار واختبار مناهج القبالة والتمريض التخصصي المعدلة، والمراجعة وتعزيز إطار اللوائح التنظيمية لضمان تقديم خدمات صحية تتمتع بجودة وتكلفة معقولة في مجال القبالة والتمريض التخصصي، وكذلك تحسين آليات تحفيز القابلات والممرضات التخصصيات.
ويركز المشروع على معالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر حالياً على خدمات القبالة والتمريض في ليبيا من حيث جودة وتوافر الخدمات واللوائح والاستراتيجيات لتطوير القوى العاملة والاحتفاظ بإطار التمريض والقابلات.
ووقع وزير الصحة بحكومة الوفاق خلال العام الماضي اتفاقية مع رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بشأن تنفيذ مشروع النهوض بالقبالة والتمريض التخصصي، بعد أن جرى تقديم المشروع عبر مكتب «التعاون الدولي» بوزارة الصحة.