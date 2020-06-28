نشرة الصيد البحري: موج هادئ وقليل الاضطراب على أقصى الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 02:08 مساء

توقعت نشرة الصيد البحري أن يكون موج البحر هادئا إلى خفيف على سواحل البلاد، يكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل. 

وقدرت النشرة التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية، سرعة هذه الرياح بنحو 25 عقدة، وقالت إن البحر سيكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة، السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وشرقي الى جنوبي شرقي على باقي الساحل سرعته بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر. 
• البحر: هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 23 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
• الرؤية جيدة والسماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، وعلى أقصى الساحل بين 1.50 و1.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.
 

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