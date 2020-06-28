«تعليم الوفاق»: تعطل التسجيل بمنصة «لنتعلم» نتيجة خلل في منظومة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 01:45 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تعطل عملية التسجيل بالمنصة التعليمية «لنتعلم»، ما يمنع الطلاب من التسجيل، وذلك لوجود خلل «بسيط» في منظومة الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الخلل سببه الانقطاع المتكرر للكهرباء الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا الخلل تسبب في عدم استقبال الأرقام الوطنية للمسجلين بالمنصة عبر منظومة الأحوال المدنية للتحقق من بيانات المسجلين، إذ يظهر لهم أن هناك خللا في إدخال الرقم الوطني.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل من أجل تصحيح الخلل، وذلك عبر مهندسي منظومة مصلحة الأحوال المدنية، مضيفة: «نحن لا نقلي باللوم على المصلحة فهي متعاونة وعلى تواصل دائم، ولكن انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت له الأثر الأكبر في هذا الخلل»، موضحة أنها ستقوم بإخبار الطلاب حال إصلاح العطل.

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