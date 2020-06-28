الأرصاد: انخفاض الحرارة على مناطق الساحل الغربي

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 28يونيو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي اليوم الأحد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن الطقس يبقي معتدلا على مناطق الشمال الشرقي، بينما تكون مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء غد على بعض المناطق، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من ظهر غد.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على رأس لانوف والبريقة ومناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.