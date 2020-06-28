بالصور.. حملة على المطاعم المخالفة في بنغازي

عنصر من جهاز الحرس البلدي بوعطني خلال حملة على مطاعم مدينة بنغازي. (وال)

نفذت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بوعطني، حملة على مطاعم مدينة بنغازي، حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس أن الحملة جاءت للتأكيد على عدم فتح المطاعم، وفق الإجراءات الوقائية الواجب إتخادها للحماية من فيروس «كورونا». ووقع أصحاب المطاعم على تعهدات بعدم مخالفة الإجراءات المتفق عليها من خلال عدم إستخدام المايونيز بسبب مايحدثه من تسمم غذائي.

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تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع محاولات احتواء الوباء، حيث أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» بالحكومة الموقتة، مساء الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس من بينها ثلاث حالات من مدينة بنغازي.

عنصر من جهاز الحرس البلدي بوعطني خلال حملة على مطاعم مدينة بنغازي. (وال)

صاحب مطعم يوقع تعهدا خلال حملة على مطاعم مدينة بنغازي. (وال)