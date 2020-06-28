عودة التيار الكهربائي لأحياء على طريق المطار والفروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 11:09 صباحا
من أعمال إصلاحات شبكة الكهرباء جنوب العاصمة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عودة التيار الكهربائي إلى عدد من الأحياء السكنية على طريق المطار والفروسية. 

وأوضحت الشركة، أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع الكريمية يواصلون العمل ولساعات طويلة لصيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية حتى مدوا أسلاكا بالمنطقتين، مشيرة إلى أنه جار العمل على صيانة باقي الأسلاك المتضررة.

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وتسببت المعارك التي شهدتها المناطق الواقعة جنوب العاصمة لنحو 14 شهرا إلى دمار كلي لعشرات محطات نقل الكهرباء، إلى جانب سرقة آلاف الأمتار من أسلاك الأعمدة، مما أغرق المنطقة في ظلام تام. وفي تصريحات سابقة إلى وكالة «فرانس برس»، قال مسؤول الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن أعمال الصيانة التي خلفتها الحرب تحتاج إلى أشهر من العمل، «نظرا لفداحة الأضرار».

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