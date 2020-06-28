مديرية أمن بني وليد تواجه تعديا جديدا على النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 10:23 صباحا
صمام أغلقه أحد المواطنين في منظومة النهر الصناعي ببني وليد. (مديرية أمن بني وليد)

أعلنت مديرية أمن بني وليد إغلاق الصمام المغدي المدينة بعد أن فتحه أحد المواطنين قبل وصول الماء إلى الضغط المطلوب. 

وأوضحت المديرية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن قوة تابعة لها أغلقت الصمام بالتعاون مع فريق من المهندسين بجهاز النهر الصناعي. ودعت مديرية الأمن كافة المواطنين إلى التبليغ عن أي تعديات على مسار مياه النهر من شأنها أن تعرقل تدفق المياه إلى وسط المدينة والمدن المجاورة.

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ومنذ الشهر الماضي، تعرضت 23 بئرا تابعة للنهر الصناعي لعمليات تخريب واعتداءات، مقابل صيانة 17 بئرا خلال الفترة نفسها، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء الماضي.

من عملية إزالة التعدي على النهر الصناعي في بني وليد. (مديرية أمن بني وليد)
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