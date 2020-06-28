القبض على المتهمين بقتل 3 مواطنين في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 08:50 صباحا
جانب من المضبوطات مع المتعمين بقتل مواطنين من منطقة تساوه بمدينة مرزق. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مُديرية أمن بنغازي القبض على ثلاث أشخاص تسببوا في مقتل مواطنين من منطقة تساوه بمدينة مرزق. 

ونوه منشور رسمي صادر عن المديرية أمس السبت إلى «ضبط أختام وصكوك ودفاتر وحوافظ بمبالغ مالية هائلة بحوزة الجناه»، وفق الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

كان مركز شرطة تساوه بمدينة مرزق تلقى بلاغا من مواطن من مدينة تساوة بمقتل ابنه وابن شقيقه داخل مركبتهم بأسلحة نارية أمام مبني البلدية». وفق المديرية، أسفرت التحريات عن معلومات بأن الجناة الثلاثة قدموا من مرزق إلى بنغازي، وأنهم داخل استراحة في مخطط طيبة في منطقة سيدي خليفة طريق 17.

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وأشارت المديرية إلى العثور على ختم يتبع إلى رئاسة الأركان العامة صنف الهندسة العسكرية التابع لقوات حكومة الوفاق، -دفتر صكوك يخص الهندسة العسكرية، و4 ـختام لشركة الانماء الأقتصادي لاستيراد مواد البناء. كما عثرت عناصر المديرية على دفاتر صكوك مصرفية بقيمى 3 و1.5 ملايين دينار و700 ألف دينار.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بجريمة القتل، وأن الصكوك تخص أحد عناصر قوات حكومة الوفاق، ليجري إيداعهم في الحجز بالقسم واحالة المحضر إلى النيابة العامة.

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