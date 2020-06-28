مركز مكافحة الأمراض: سبها الأعلى في معدل الشفاء من الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 07:13 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل أعلى معدل شفاء من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال نحو شهر.

وأوضح المركز أنه في الفترة من 26 مايو الماضي وحتى 27 يونيو الجاري، جرى شفاء 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب ما ذكر المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن المركز أعلن أمس السبت عن شفاء 25 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، وقال إن إجمالي العينات التي تلقاها بلغت نحو 71 عينة، أظهر الفحص عشرة منها فقط أنها إيجابية، في حين ثبتت سلبية العينات الباقية وعددها 61 عينة.

وقال المركز إن العينات الإيجابية مقسمة إلى ست حالات إصابة لمخالطين، وأربع حالات جديدة.  

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