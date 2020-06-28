14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 حالة شفاء في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم السبت 1062 عينة، منها 168 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و600 بمختبر مركز بنغازي الطبي، و160 بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و54 عينة بمختبر فرع المركز مصراتة، فضلا عن 71 بمختبر فرع المركز سبها، و9 عينات بمختبر المركز المرجعي زليتن.

ولفت البيان إلى أن النتائج ضمت 14 حالة إصابة منها 5 حالات جديدة و9 مخالطين و1048 حالة سالبة منها تماثل 29 حالة للشفاء.