الرئيس التونسي: دخول المرتزقة الروس ليبيا جعل الصراع بين واشنطن وموسكو

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 27 يونيو 2020, 10:15 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن قواعد اللعبة في ليبيا تغيرت بعدما «دخل المرتزقة الروس ليبيا أصبحت المشكلة بين إمبراطوريتين أمريكية وروسية»، مشددا على أن بلاده لن تقبل أبدا بتقسيم ليبيا.

وأضاف سعيد، في مقابلة مع جريدة «لوموند» الفرنسية على خلفية زيارته الأخيرة إلى فرنسا، التي كان ملفها الرئيسي هو الحرب في ليبيا، إن «المشكلة الليبية تهم الليبيين، وهناك قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل الشرعية الدولية ، ولكن لا يمكن أن يكون إلى الأبد» في تمسك بموقفه من شرعية حكومة الوفاق الوطني التي اعتبرها في وقت سابق شرعية موقتة.

وانتقد رئيس تونس التدخلات الأجنبية في هذه الأزمة فكان أن «انتهى الصراع الليبي إلى أن يصبح دوليا»، على الرغم من أنه مشكلة وطنية.

وأردف «عندما دخل المرتزقة الروس ليبيا، أصبحت مشكلة بين إمبراطوريتين: أمريكية وروسية.. لقد تغيرت قواعد اللعبة».

وبيَّن قيس سعيد أن «تونس دفعت ثمنا باهظا لهذه الحرب التي لا تنتهي، مالياً وأمنيا، وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية - تونسية، فقد دعم البعض (التونسيين) الشرق، والبعض الآخر الغرب» إذ كان يلمح إلى الصدام داخل البرلمان التونسي قبل أسابيع حول لائحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

تنسيق تونسي جزائري
ويرى الرئيس التونسي أن الوضع الحالي «لا يساهم سوى في تفاقم الوضع»، مضيفا أن «المطلوب هو تنسيق مواقف الجزائر وتونس لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل».

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من أطراف ليبية جدد سعيد التذكير بمقترحه وهو «عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل الليبية بهدف صياغة دستور موقت، يسمح بتنظيم السلطات العامة في البلاد، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين».

وللإشارة فقد كشف رئيس تونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اقتراحه تنظيم الوضع الليبي بدستور أو تنظيم موقت، على المستشارة الألمانية وجميع الأطراف التي بحث معها الوضع الليبي.
وأشار إلى أنه ناقش مع ممثلي حوالي 35 قبيلة في ليبيا مسألة وضع دستور جديد للبلاد، مضيفا «لماذا لا تضع هذه القبائل دستورا لليبيا، على غرار الدستور الذي تم وضعه في أفغانستان سنة 2002 من قبل زعماء القبائل، وتكون محطة انتقالية وغير نهائية، ننتقل منها إلى السلم الذي يقرره الليبيون أنفسهم بدون تدخل أي جهة خارجية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر من «مشكلة خطيرة»
دولى
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان