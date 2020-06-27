«تعليم الموقتة» تمدد تعليق الدراسة حتى 11 يوليو

وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التعليم بالحكومة الموقتة، تمديد تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة حتى تاريخ 11 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال بيان مقتضب نشرته الوزارة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

«تعليم الموقتة»: لجنة مكافحة «كورونا» توصي بتأجيل استئناف الدراسة

وأعلنت الوزارة منتصف الشهر الحالي، تلقيها إشعارا من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التواصل مع اللجنة لتهيئة الوضع الملائم لتنفيذ خطط استكمال العام الدراسي؛ حفاظا على الوضع الصحي للبلاد بشكل عام، وصحة المعلمين والطلاب خاصة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.